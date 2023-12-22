MDP Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

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22/12/2023

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MDP Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti


Milliyetçi Demokrasi Partisi  (MDP) “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

MDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, parti Genel Sekreteri Cemre Seziner ziyarette yaptığı konuşmada, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin Kıbrıslı Türker’in var oluş mücadelesinde en önemli mihenk taşlarından olduğunu vurguladı ve bundan sonraki süreçlerde derneğin yanında olacaklarını ifade etti.

Dernek çalışmalarına imkanlar dahilinde her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirten Seziner, bunu siyaset üstü bir yaklaşımla değerlendirdiklerini söyledi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şehit mezarlarıyla ilgili çalışma ve girişimlerini aktardı.

Benan ilerleyen dönemdeki beklenti ve düşüncelerini de paylaştı.

22/12/2023 16:24
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TAGS: haber, kıbrıs, MDP Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği
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