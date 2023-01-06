MDP, Sinan Ateş için camilerde Kuran-ı Kerim okuttu

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş için Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ilçe teşkilatları tarafından Başkent Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’nın merkez camilerinde Kuran-ı Kerim okutularak, dualar edildi. Cuma namazının ardından ise lokma dağıtıldı.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Buray Büsküvütçü, Sinan Ateş’in, 30 Aralık’ta motosikletli kişilerin "kalleşçe" saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, Ateş’in vefatının ardından gelen ilk cuma günü camilerde Kuran okutulduğunu ifade etti.

Ateş’e silahlı saldırıyı azmettirenlerin hala bulunamadığını kaydeden Büsküvütçü, Ateş’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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06/01/2023 16:40