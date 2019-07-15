MDP: Türkiye’nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkan Buray Büsküvütçü, Türkiye’deki sorunların çözümünün demokratik sistem içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Büsküvütçü, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı masajda “15 Temmuz gecesi yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir ki, artık Türkiye’de darbe hevesi ve girişimleri geçmişte kalmıştır” dedi.

Terörü lanetlediklerini belirten Büsküvütçü, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır. Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların Türkiye’nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini, milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi, milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi belirtiyoruz.”