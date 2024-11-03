MDP’de “Pazar Sohbeti” gerçekleştirildi…

ads ads ads
03/11/2024

ads
MDP’de “Pazar Sohbeti” gerçekleştirildi…

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Merkezi’nde, partinin Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından “Pazar Sohbeti” düzenlendi.

Sohbete Genel Başkan Buray Büsküvütçü ve Lefkoşa ilçe yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinden diğer bazı davetliler katıldı.

Etkinlikte MDP İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, partililere ve katılımcılara sürekli yanında oldukları ve arkasında kenetlenip kendilerini destekledikleri için teşekkür etti.

Genel Başkan Buray Büsküvütçü’de katılımcılara teşekkür konuşması yaptı.

 

 

 

03/11/2024 15:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: MDP’de “Pazar Sohbeti” gerçekleştirildi…
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.