MDP’den asgari ücret öncesi yapılan zamlara eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, asgari ücretin belirlenmesi öncesinde fiyatların zamlanmasını eleştirdi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
16/01/2025

MDP’den asgari ücret öncesi yapılan zamlara eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, asgari ücretin belirlenmesi öncesinde fiyatların zamlanmasını eleştirdi. 

MDP İlçe Başkanı Coşkun yaptığı açıklamada, her asgari ücret zammının konuşulması öncesinde zam yapılmasının ve asgari ücrete artış yapıldıktan sonra da fiyatların artmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Vatandaşın değil de tüccarların korunduğunu savunan Coşkun, “Seyrüsefere yapılan yasa dışı artış tam anlamıyla vatandaşın belini bükmüş vaziyette. Araba yıl alıp değer kaybederken, seyrüsefer fiyatlarına zam yapılıyor. Bu dünyanın hiç bir yerinde böyle değildir” ifadelerine yer verdi.

Coşkun, hükümetin halk için rahatlatıcı önlemler alması gerektiğini de söyleyerek,  “Hükümeti acilen bir kriz planı oluşturmaya davet ediyorum. Böyle giderse 2025’in ilk 6 ayında çok esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kalacak” dedi.  

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: mdp, asgari ücret, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.