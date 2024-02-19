MDP’den hükümete eleştiri: “Vatandaş değil tüccar korunuyor”
19/02/2024
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, hükümeti eleştirdiği yazılı açıklamasında, sermaye çevreleriyle iç içe olunduğunu, vatandaşın değil tüccarların korunduğunu savundu.
Zam furyasının devam ettiğini, söz verildiği halde denetim yapılmadığını ifade eden Coşkun, hükümeti temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşa “sırtını dönmekle” suçladı.
Hüseyin Mert Coşkun, iflas, işsizlik ve yoksulluk artarken, insanlar çaresizliğe sürüklenirken yalan, yolsuzluk ve rüşvetten söz edildiğini söyledi.