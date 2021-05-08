MDP’den Kadir Gecesi Mesajı

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08/05/2021

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MDP’den Kadir Gecesi Mesajı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ekonomik ve sağlık alanında zor günler yaşadığımız bu günlerin biran önce son bulup insanların daha refah daha güzel günlerde yaşamasını canı gönülden istiyorum” dedi.
Büsküvütçü,  “Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayım” dediği mesajında, herkesin Kadir Gecesi’ni kutladı.
Dün Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıyı da kınayan Büsküvütçü, “ Dünyada birçok sorunun olduğu bu günlere rağmen hamdolsun Kadir Gece'mizi idrak ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
 

08/05/2021 11:14
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TAGS: Milliyetçi Demokrasi Partisi, Buray Büsküvütçü, Kadir Gecesi
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