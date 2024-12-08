MDP’den Merkez Lefkoşa'da kurulan pazar yerine ziyaret

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, partililerle birlikte bugün Merkez Lefkoşa'da kurulan pazar yerini ziyaret etti.

MDP’den yapılan açıklamaya göre Büsküvütçü, ekonomik zorluklara ve hayat pahalılığına dikkat çekerek, halkın yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaret kapsamında, 4 kişilik bir ailenin haftalık pazar alışverişi için yapılan hesaplamada toplam maliyetin 3 bin 189 TL olduğu açıklandı. Bu maliyetin içinde et ve balığın yer almadığı, vatandaşların yüksek fiyatlar nedeniyle alışverişlerini sınırlı tuttuğu belirtildi. Hükümetin eleştirildiği açıklamada MDP yetkililerinin, halkın sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalara devam edeceği bildirdi.