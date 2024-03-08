MDP’liler gece kulüpleri önünde eylem yaptı

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08/03/2024

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MDP’liler gece kulüpleri önünde eylem yaptı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gece kulüpleri önde eylem yaparak, kadın ticaretine karşı sessiz kalmayacağını belirtti.

Partiden verilen bilgiye göre, MDP İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, Alayköy'deki gece kulüpleri önünde basına yaptığı açıklamada, yetkililerin 8 Mart açıklamalarını “samimiyetsiz ve çelişkili” diye niteleyerek, "kadınların değerine vurgu yapıldığını ancak seks ticaretine değinilmediğini" söyledi.

Coşkun, birçok gece kulübünde “kadınların pazarlandığını”, “seks ticareti yapıldığını” iddia ederek, suç olmasına rağmen bunun görmezden gelindiğini savundu, “İnsan ticaretine sonuna kadar karşıyız. Sessiz kalmayacağız, mücadeleyi daha sert şekilde sürdüreceğiz” dedi.

08/03/2024 19:37
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TAGS: MDP, gece kulüpleri, eylem
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