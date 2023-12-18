MDP’nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Milliyetçi Demokrasi Partisi 3. Olağan Genel Kurulu (Kurultay) Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesinde yapıldı.

MDP’den verilen bilgiye göre, Buray Büsküvütçü'nün yeniden başkanlığa seçildiği kurultayda genel sekreterliği de Cemre Seziner kazandı. Kurultayda ayrıca 50 kişilik parti meclisi ve 10 kişilik merkez yürütme kurulu belirlendi.

Merkez yürütme kurulu üyeleri üçlü hükümetinin icraatlarını takip ve izleme amacıyla tüm bakanlıklar için Gölge Kabine oluşturulmasına karar verdi.