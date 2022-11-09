MDP’nin yeni üye ve teşkilat başkanlarına mazbataları düzenlenen törenle verildi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), yeni üye, Lefkoşa’nın yeni ilçe başkanı ve yeni teşkilat başkanlarına yönelik mazbata töreni düzenledi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Genel Sekreter Sunalp Derviş Sencer ve Parti Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen mazbata töreni, dün Pasha Lefkoşa Otel’de yer aldı.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende; 160 yeni üye Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na atanan İbrahim Dinlemez, Hamitköy Teşkilat Başkanlığı’na atanan Ali Horoş, Küçükkaymaklı Teşkilat Başkanlığı’na atanan Mehmet Salih Işık, Gönyeli Teşkilat Başkanlığı’na atanan Selim Açıkel, Yenikent Teşkilat Başkanlığı’na atanan Ahmet Aygüner ve Kermiya Teşkilat Başkanlığı’na Ahmet Akan mazbata aldı.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, törende yaptığı konuşmada, partinin kurulduğu günden bugüne çizgisinden vazgeçmediğini kaydetti. Büsküvütçü, MDP’nin projelerini de anlattı.

MDP Lefkoşa İlçe Başkanı İbrahim Dinlemez ise konuşmasında, partiye yeni katılan 160 üyeye “hoş geldiniz” diyerek, yeni katıldığı MDP’nin duruşundan, ilkelerinden ve Lefkoşa ilçesi özelindeki projelerinden bahsetti.

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09/11/2022 10:13