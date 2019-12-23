Meclis 30 Aralık Pazartesi günü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi denetim görevini gerçekleştirdi.

Milletvekilleri gerçekleştirdikleri güncel konuşmalarda ülke sorunlarına ilişkin görüşlerini aktardılar…

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Lefke’ye polis müdürlüğü açılması ve polisin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kamu Çalışanları Değişiklik Yasa’sının geçmemesi halinde kamuda işe alımlarda torpil mekanizmasının süreceği görüşünü aktardı…

Halkın Partisi Girne Milletvekili Erek Çağatay da “Girne’nin geleceği için durum tespiti yapılması ardından da ciddi bir plana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ise “Dış Ticaretteki Son Durumumuz” konulu konuşmasında ihracata dönük üretim yapan sektörlerin durumlarının iyi olmadığını ifade etti.

Güncel konuşmaların ardından meclis bugünkü gündemini tamamladı.

Bir sonraki birleşim 30 Aralık Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

BRT

23/12/2019 21:29