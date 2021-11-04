Meclis açılamadı, yarına ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugün yine nisaba takıldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.00 sıralarında toplanma girişiminde bulunan genel kurul, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı; toplantıya ara verildi.

Genel Kurul aranın ardından saat 11.25’te yeniden toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamayınca toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, yarınki birleşimin yasama öncelikli olmak üzere denetimle birleştirilerek yapılacağını kaydetti.

Yeni yasama döneminde sadece iki kez toplanabilen Meclis Genel Kurulu, bu hafta hiçbir toplantıyı gerçekleştiremedi.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 11:41