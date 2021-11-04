Meclis açılamadı, yarına ertelendi

ads ads ads ads
04/11/2021

ads
ads
ads
Meclis açılamadı, yarına ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugün yine nisaba takıldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.00 sıralarında toplanma girişiminde bulunan genel kurul, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı; toplantıya ara verildi.

Genel Kurul aranın ardından saat 11.25’te yeniden toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamayınca toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, yarınki birleşimin yasama öncelikli olmak üzere denetimle birleştirilerek yapılacağını kaydetti.

Yeni yasama döneminde sadece iki kez toplanabilen Meclis Genel Kurulu, bu hafta hiçbir toplantıyı gerçekleştiremedi.

04/11/2021 11:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.