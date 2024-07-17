Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Başkanı için sert konuştu

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye eleştiriler yöneltti. KP TV’de konuşan Özdenefe, “ Üzgünüm ama Zorlu Bey, divanın başı olduğunu, Meclisin Başkanı olarak, herkese eşit mesafede olması gerektiğini unutuyor” dedi Özdenefe, “ Elimden geldiğince istişare içinde olmaya çalıştım ama divan toplantıları çağrılmayan, çağrılan divan toplantıları toplanmayan, meclis başkanının başına buyruk kararlar aldığı, sonradan geriye dönük kararlar alınması için imza istediği bir dönemden geçiyoruz. Korumalarla gezen Şaşaya, gösterişe bu kadar önem veren meclis başkanı görmedik” diye konuştu

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