Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe Hatay ve Adıyaman’da temaslarda bulunacak

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, 8 Şubat depreminin büyük can kayıplarına neden olduğu Hatay ve Adıyaman illerinde temaslarda bulunacak.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Özdenefe yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Hatay’da depremzedeler için yapılan konteyner kenti ziyaret edecek.

Özdenefe, Hatay ve Adıyaman’da KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği otellerin olduğu yerleri ziyaret de edecek, bazı il yöneticileri ve Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri ile görüşecek.