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Meclis Başkan Yardımcısı Töre'den Taziye Mesajı…

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04/02/2019

Meclis Başkan Yardımcısı Töre'den Taziye Mesajı…

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimiz KKTC’yi yaşatıp kökleştirmek hepimizin görevi olsun. Devletimize sahip çıkarsak, Cumhuriyetimizi kökleştirirsek, Denktaş çiftinin de ruhları incinmeyecek, gözleri arkada kalmayacaktır.

Vatan-devlet-istiklal kolay kazanılmadı. Denktaş ailesinin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları şad olsun.”

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TAGS: Meclis Başkan, Töre’
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