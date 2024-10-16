Meclis Başkanı Anketinde Resmiye Canaltay Önde! Anket Devam Ediyor

ads ads ads ads
16/10/2024

ads
Meclis Başkanı Anketinde Resmiye Canaltay Önde! Anket Devam Ediyor

Haber Kıbrıs’ın dün Facebook üzerinden başlattığı “Meclis Başkanı Olarak Kimi Görmek İstiyorsunuz?” anketine bugün saat 12.00 itibariyla 2 bin 242 kişi katıldı. Anketteki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Resmiye Canaltay: %47 (1.040 oy)

Kutlu Evren: %6 (121 oy)

Faiz Sucuoğlu: %16 (377 oy)

Oğuzhan Hasipoğlu: %12 (289 oy)

Başka Bir Aday: %19 (418 oy)

Anket, yarın saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu açılana kadar devam edecek.

16/10/2024 11:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.