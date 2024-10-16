Meclis Başkanı Anketinde Resmiye Canaltay Önde! Anket Devam Ediyor
16/10/2024
Haber Kıbrıs’ın dün Facebook üzerinden başlattığı “Meclis Başkanı Olarak Kimi Görmek İstiyorsunuz?” anketine bugün saat 12.00 itibariyla 2 bin 242 kişi katıldı. Anketteki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Resmiye Canaltay: %47 (1.040 oy)
Kutlu Evren: %6 (121 oy)
Faiz Sucuoğlu: %16 (377 oy)
Oğuzhan Hasipoğlu: %12 (289 oy)
Başka Bir Aday: %19 (418 oy)
Anket, yarın saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu açılana kadar devam edecek.16/10/2024 11:55