Meclis Başkanı Dimitriu Berlin’e çalışma ziyaretini tamamladı

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Berlin’e yaptığı çalışma ziyaretini dün tamamladığı haber verildi.

Dimitriu’nun, Güney Kıbrıs’ın AB’nin Ukrayna’daki Rus işgaliyle ilgili kararlarına tam anlamıyla uyduğuna işaret ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Dimitriu’nun geçtiğimiz Salı günü Berlin’de Dışişleri Komitesi Başkanı Michael Roth ve komite üyelerinin yanı sıra Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Anton Hofreiter ve komite üyeleriyle ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya dayanarak, Dimitriu’nun Alman milletvekillerini Kıbrıs sorunu ile Güney Kıbrıs ve Yunanistan aleyhindeki “artan Türk provokasyonları” hakkında bilgilendirdiğini kaydeden gazete, görüşmelerde Ukrayna’daki Rus işgalinin sonuçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu da belirtti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin Ukrayna’daki Rus işgaliyle ilgili kararlarına tam anlamıyla uyduğuna işaret eden Dimitriu, enerji ve gıda krizi, çevre sorunları ve artan göç baskıları gibi Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu zorlukların kollektif bir şekilde ele alınması gerektiğine de işaret etti.

Dimitriu’nun geçtiğimiz Salı günü Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas ile görüştüğünü de kaydeden gazete, görüşmede Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, enerji ve gıda krizi aynı zamanda hassas grupların korunması ile kadınların eşit temsil edilmesi ve güçlendirilmesinin ileriye götürülmesi için ortak girişimde bulunulmasının ele alındığını yazdı.

Almanya Federal Meclisi Başkanını Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak teferruatlı bir şekilde bilgilendirdiğini ve kendisine Rum tarafının prensiplerini izah ettiğini dile getiren Dimitriu “her daim işgal makamları ile Sayın Erdoğan’ın görüşmeyi ve müzakerelere geri dönmeyi reddetmesiyle karşılaştıkları” konusunda Bas’ı bilgilendirdiğini ifade etti.

Dimitriu, Alman muhatabıyla, hassas grupların korunması ile kadınların eşit temsil edilmesi ve güçlendirilmesinin ileriye götürülmesi için ortak girişimde bulunulması konusundaki ortak taleplerini, yarın Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olan AP Başkanı Roberta Metsola’ya ileteceğini de sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



08/09/2022 11:35