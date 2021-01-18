Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu
18/01/2021
Meclis Başkanlığı’na UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu seçildi. Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada Sennaroğlu’na 20 ret oyuna karşılık 26 kabul oyu verildi. Oylamada 2 kişi de çekimser kaldı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun özgeçmişi
1957 yılında Büyük Konuk köyünde doğdu.
1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.
6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde UBP’den İskele Milletvekili olarak seçildi.
20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde CTP-BG’den İskele Milletvekili seçildi.
25 Eylül 2006’da oluşturulan CTP-BG - ÖRP koalisyon hükümetinde Tarım Bakanı olarak görev aldı.
19 Nisan 2009 ve 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde CTP-BG’den İskele Milletvekili seçildi.
31 Ağustos 2013 tarihinde kurulan CTP-BG-DP koalisyon hükümetinde Gıda Tarım ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.
15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan CTP-UBP koalisyon hükümetinde Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı olarak görev aldı.
7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP İskele Milletvekili Seçildi.
İngilizce ve Rumca bilir.