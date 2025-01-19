Meclis Başkanı Öztürkler: “Güney Kıbrıs'ın silahlanma adımları tehlikeli”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son zamanlarda ABD, Fransa, Mısır ve İsrail ile yaptığı silahlanma ve enerji faaliyetlerini eleştirdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Öztürkler, silahlanmanın Rum Yönetimi'ne yarar sağlamayacağını ifade ederek, Güney Kıbrıs’ı uyardı.

Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın tehlikeli adımlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından izlenip takip edildiğini belirterek, yapılan anlaşmaların bölgedeki tansiyon ve gerginliği artıracağını vurguladı.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'nde, NATO'da veya farklı noktalarda söyledikleri ile yaptıkları arasında ciddi tezatlar olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Güney’in söyledikleri ile yaptıklarının anlam birlikteliği yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantör ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile askeri, kıta sahanlığı, güvenlik ve enerji noktasında yaptığı çalışmaları unutmamak gerekir. Bu ziyaretinizde bunları dile getirmek ve vurgulamak istedim.”

Görüşmede, insanların geçmişi unutmamasının ve ders çıkarmasının önemini vurgulayan Öztürkler, derneğin bu konuda yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de, “Sizin bu Mecliste bulunmanız bizlere güç verir, güç katar. Yaptığınız faaliyetleri zaten yakından izliyoruz. Hep attığımız adımlar doğrudur, başarılıdır. Allah size güç versin ki bu görevi en iyi, en güzel şekilde, halkımıza layık olduğu şekilde yerine getiresiniz. Size başarılar dileriz” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.