Meclis Başkanı Öztürkler, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeleri ile Meclis Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve komite üyeleri de hazır bulundu.

Konuk heyet, kabulün ardından izleyici locasından bir süre Meclis Genel Kurulu toplantısını takip etti. Meclis Başkanı Öztürkler heyeti anons ederek "Hoş geldiniz" dedi.

- Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunun aktarılmasının önemini ifade etti.

Öztürkler, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli komisyonlarından biri olduğunu belirtti.

“Bugün baktığımızda önemli bir dönemden geçiyoruz.” diyen Öztürkler; Ortadoğu'da, Suriye’de ve Gazze’de yaşanan süreçlere değindi.

Kıbrıs sorununun milli bir dava olduğunu kaydeden Öztürkler, “Bugün baktığımızda Doğu Akdeniz’de hem güvenlik hem enerji hem de siyasi noktada garantör devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile kurulacak stratejik adımlar ve iş birlikleri bizler için hayati öne arz etmektedir.” diye konuştu.

Güney Kıbrıs yönetiminin özellikle son zamanlarda askeri anlamda ve silahlanma noktasında yaptığı girişimlere değinen Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin de ortaya koyacağı stratejik adımları ve bu bağlamda yapılacak çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

- Tipioğlu: "Kıbrıs davası, 86 milyonun milli davasıdır"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu da, konukseverliklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Komisyon olarak ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC’ye yaptıklarını belirten Tipioğlu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e görevinde başarılar dileyerek tebriklerini ifade etti.

Yapımı devam eden yeni meclis binasının hayırlı olmasını dileyen Tipioğlu, “Türk milleti için, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 86 milyon ve bütün kurumlarımızın Kıbrıs davası, milli davasıdır.” dedi.

Tipioğlu, her hal ve şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman önceliği olmaya devam edeceğini belirten Tipioğlu, “Burada iki devletli çözümün uygun olacağını, bunun desteklenmesi gerektiği noktasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanaati var. Biz bunu destekliyoruz. Kıbrıs'ın güvenliği ve huzuruyla ilgili atılması gereken her türlü adımda KKTC’nin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Her alanda ilişkilerin gittikçe gelişmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Tipioğlu, Kıbrıs davasının Türk milletinin milli meselesi olduğunu, her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.