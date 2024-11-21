Meclis Başkanı Öztürkler, TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i kabul etti.

-Serim: “Üzerimize düşen tüm desteği vermeye hazırız”

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, bütçe maratonunun olduğu yoğun bir dönemde kabulü için Öztürkler’e teşekkür ederek, göreve başlaması nedeniyle kendisine ve Divan üyelerine “hayırlı olsun” ziyareti yaptığını belirtti.

Serim, yeni dönemde Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu yasaların çıkması yönünde dilek ve temennilerini ileterek, Türkiye olarak üzerlerine düşen tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

-Öztürkler: “Türkiye’nin desteğini görmek bizim için önemli”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Meclis Başkan ve Yardımcılığı ile Divan seçimlerini tamamladıklarını kaydederek, Büyükelçi Serim’i aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öztürkler, bütçe çalışmalarının pazartesi itibariyle komitede başladığını ve yoğun bir tempoda yedi gün içerisinde Genel Kurul’a sevk edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendileri açısından önemini vurgulayan Öztürkler, KKTC’nin daha ileriye gitmesi için yasama ve denetimin çok önemli olduğunu kaydetti ve kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.

Kabulde, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Divan Üyeleri Hasan Küçük, Devrim Barçın, Fırtına Karanfil, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.