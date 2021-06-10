Meclis Başkanı Sennaroğlu, Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Kabul Etti

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Meclis’e gelişinde Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve bürokratlar tarafından karşılandı.

KILIÇDAROĞLU: “ÖZELLİKLE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ İÇİN VARLIĞINIZ SON DERECE ÖNEMLİ”

Kabulde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kıbrıs’ın büyümesi ve gelişmesi için özellikle demokrasi kültürünün giderek gelişmesi açısından varlığınız son derece önemlidir” diyerek, Sennaroğlu’na kendilerini kabul ettiğinden dolayı teşekkür etti.

SENNAROĞLU

Meclis Başkanı Sennaroğlu da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Hoş geldiniz” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ana Muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkede görmenin çok güzel olduğunu kaydetti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların çok derin olduğunu dile getiren Sennaroğlu, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu söyleyerek, CHP’nin bu konudaki hassasiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği söz konusu olduğu zaman TC’deki tüm siyasi partilerin tek vücut ve tek ses olmalarının buradaki Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu söyleyen Sennaroğlu, Kılıçdaroğlu ve heyetinin Kıbrıs’ta yapacakları ziyaretlerin verimli geçmesini diledi.

Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs’ta 1974’ten beri barış söz konusu olduğuna dikkat çeken Sennaroğlu, siyasi bir çözüme Rum tarafının uzlaşmaz tutumu sayesinde halen ulaşılamadığını kaydederek, “Dönemin Başbakanı Merhum Bülent Ecevit’in aziz hatırasını yad etmek istiyorum. Ayrıca dönemin Başbakan Yardımcısı olan merhum Necmettin Erbakan’ın da aziz hatırasını yad etmek istiyorum. Onların sayesinde Kıbrıs Türkü yok oluştan kurtulmuştur ve bugün özgürlüğüne ulaşmıştır. Bu vesileyle onları yad ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü, İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, Siyasi Başdanışmanlık Koordinatörü Enver Ömür Polat eşlik etti.

Haber: Hurşide Baybora- Fotoğraf: Süleyman Önal

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10/06/2021 13:24