Meclis Başkanı Sennaroğlu, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, meclis başkanı Önder Sennaroğlu ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu görüşmede yeni meclis başkanı seçilen Önder Sennaroğlu'nu tebrik ederek, "Hayrılara vesile olsun" dedi

Çavuşoğlu ziyaretiyle ilgili konuşmasında "KKTC'yi ziyaret ederek başarı dilemek istedik. Pandemi döneminde Kıbrıs Tük halkının beklentilerini hüklümetten alacağız. Kıbrıs meselesinde 5+1 görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafının atacağı adımlar hakkında değerlendirmeler yapacağız. Türkiye'ye aşı geldikçe göndermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki zorlu süreçte KKTC meclisinin desteği Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdenizdeki gelişmeler açısından önemlidir" dedi.

Meclis başkanı Önder Sennaroğlu ise, "Sizleri ve heyetinizi aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Koronavirüs salgınından dolayı dünya zor bir dönemden geçer. Güney Kıbrıs, Doğu Akdenizde gerginliği tırmandırıyor. 1974'ten sonra adaya barış geldi. 47 yıllık görüşmelerde siyasi bir sonuca ulaşılamadı. 47 yı daha bekleyemeyiz. Türkiyenin garantisi olmazsa olmazımızdır. Pandemi başladığından beri tıbbi malzeme, araç gereç aşılar ve hastane konusunda Türkiye yardımcı oldu. Halkımız Türkiye halkına ve yetkililerin müteşşekirdir" ifadelerini kullandı.

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01/02/2021 15:49