Meclis Başkanı Töre: 50 yıldır özgürlük ve güven içinde yaşıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi ve Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Hikmet Mammadov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Fatma Yıldırım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Musa Quliyev ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Şifa Çolakoğlu yer aldı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının kurtuluş günü ve en büyük milli bayramı olduğuna vurgu yaparak, “Kıbrıs Barış Harekatı’ndan önce Osmanlı Devleti adadan çekildikten sonra, 96 yıl buralarda çok zorluklar, sıkıntılar ve acılar yaşadık. Ve en sonunda Türk ordusu yeniden geldi” diye konuştu.

Töre, 20 Temmuz "mutlu" Barış Harekatı’nı kendileri için "en büyük bayram" olarak kutlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Töre, “Türkiye Türk dünyasının ağabeyi… Türkiye, garantör olmasaydı, Türkiye buraya müdahale etmeseydi, burada yaşadıklarımız Girit’ten farklı olmazdı. Şuşa’da Hocalı'da yaşananlardan farklı olmazdı. Burada da böyle katliamlar oldu. Taşkent, Muratağa, Sandallar, Atlılar’da ve birçok yerde katliamlar oldu.” ifadelerine yer verdi.

50 yıldır özgürlük ve güven içinde yaşadıklarını ifade eden Töre, “İyi ki Türkiye vardır, iyi ki Türk dünyası vardır, iyi ki Azerbaycan vardır. Biz aynı milletiz.” diyerek birlikte bayramı coşkuyla kutlayacaklarını kaydetti.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın yıl dönümünde KKTC’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi, “Bizim için büyük bir onurdur” dedi.

KKTC’de çok üst düzeyde ağırlandıklarını ifade eden Emiraslanov, Azerbaycan KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu oluşturulmasının önemine de değindi.