Meclis Başkanı Töre, Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı  Zorlu Töre, Ayşe Tümsoy başkanlığındaki Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği üyelerini kabul etti. 

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28/10/2022

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Meclis Başkanı Töre, Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı  Zorlu Töre, Ayşe Tümsoy başkanlığındaki Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği üyelerini kabul etti. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, kabulde yaptığı konuşmada, derneğin bölgeye ve çevreye büyük hizmetleri olduğunu ifade ederek bütün dernek üyelerini çalışmalarından dolayı kutladı. 

Halkın içerisinde olan ve yardım elini uzatan bütün kurumlara önem verdiklerini dile getiren Töre, her zaman dayanışma içerisinde olacaklarını ifade etti. 

Töre, derneğin yaptığı çalışmaların ve hizmet öncelikli yapısının herkese örnek olmasını diledi. 

28/10/2022 11:08
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TAGS: Töre, Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği
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