Meclis Başkanı Töre Ankara'da Ecevit, Vuruşkan, Sancar, Türkeş ve Yazıcıoğlu’nun Kabrini Ziyaret Etti

Ankara temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, şehitlikler ile bazı devlet adamlarının kabirlerine ziyaretlerde bulundu.

Töre’ye ziyaretlerinde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemin Öztürk, Divan Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük’ün yanı sıra KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda eşlik etti.

TÜRKEŞ

Başkan Töre ilk olarak Beştepe’de bulunan siyaset adamı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Töre burada yaptığı açıklamada Kıbrıs’ta doğan Alparslan Türkeş’in hayatını anlatarak Türkiye siyasetinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Türkeş’in siyasi ve askeri alanda büyük görevler ifa ettiğine değinen Töre, millet sevgisi ile herkese örnek olmuş bir kişi olduğunu belirtti.

Kendisi ile birçok hatırası olduğunu vurgulayan Başkan Töre, Türkeş’in Türkiye Cumhuriyeti’ne binlerce vatansever kişi yetiştirmiş biri olarak milliyetçiliğin kuru bir laf olarak değil milli bir şuurla ülkü olması gerektiğini herkese öğrettiğini söyledi.

ECEVİT’İN KABRİNE ZİYARET

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, beraberindekilerle birlikte daha sonra Devlet Mezarlığına geçerek 20 Temmuz Barış Harekatı sırasında Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit’in kabrini ziyaret ederek, çiçekler bıraktı ve dualar okudu.

Töre, Ecevit’in kabri başında yaptığı açıklamada 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı olmasaydı Kıbrıs adasının 12 adalardan sonra 13’üncğ ada olarak Yunanistan’a bağlanacağını söyledi. Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde Necmettin Erbakan ile birlikte üretilen karar ile bunun önüne geçildiğini ifade eden Töre, “Türkiye bizim damarımızdaki kandır. Biz Türkiye’den ve Türk ordusundan asla vazgeçmeyiz. Sayın Ecevit ve Erbakan’ın Ruhları şad olsun” dedi.

Töre, İstanbul’da yapacağı bir temasta Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret etmeyi arzuladığını kaydederek, Barış Harekatı sırasında şehit olanları rahmet ve saygı ile andı. Töre, Devlet Mezarlığında ayrıca Kurtuluş Savaşı Komutanlarının mezarlarına da çiçekler bıraktı dualar okudu.

CEBECİ ASKERİ MEZARLIĞI…SANCAR VE VURUŞKAN’IN KABİRLERİNE ZİYARET

Daha sonra Cebeci Askeri Mezarlığı’na geçen Töre ve beraberindeki heyet, burada da şehit askerler için saygı duruşunda bulundu ve dualar okudu. Töre, kabirleri burada bulanan Barış Harekatı sırasında Türkiye Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Semih Sancar ve TMT’nin ilk Bayraktarı Albay Ali Rıza Vuruşkan’ın kabirlerini de ziyaret etti.

Töre Vuruşkan’ın kabri başında şunları kaydetti:

“Siz TMT’yi kurmuş olmasaydınız, direnişi başlatmamış olsaydınız, Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelemezdi. Kıbrıs Türk halkı egemenliğini pekiştiremezdi. Bugün sizlerin sayesinde Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Var olmaya da devam edecektir. TMT, Kıbrıs Türk halkının varoluş destanını yazan bir teşkilattır. Sizleri hiç unutmayacağız. Ruhunuz şad olsun”

MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN KABRİNE ZİYARET

Başkan Töre son olarak bir helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden siyasetçi, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti.

Töre, burada yaptığı konuşmada çok yakından tanıdığı Yazıcoğlu ile birçok hatıraları bulunduğunu kaydederek kendisinin örnek bir insan olduğunu söyledi. Töre, Yazıcıoğlu’nun idealist duruşunun daima yaşatılması gerektiğini belirtti.

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25/03/2022 14:11