Meclis Başkanı Töre, Ankara’daki terör saldırısını kınadı

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Ankara’daki terör saldırısını kınadı

Meclis Başkanı Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Bu tür saldırılar geçmişte olduğu gibi bugün de Türk milletinin birliğine ve bütünlüğüne gölge düşüremeyecek, aksine terörün milletimizin üzerinden kazınması konusunda kararlığımızın devamını sağlayacaktır” dedi.

Töre, terör saldırısının başarısızlığa uğramasını sağlayan emniyet güçlerini kutlayarak, yaralananlara acil şifalar diledi.

“Anavatanımız ile biriz ve bütünüz ve birlikte Türk milletiyiz” diyen Töre, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.