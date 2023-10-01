Meclis Başkanı Töre, AP Başkanı Metsola'nın sözlerini protesto etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamaları protesto etti ve kendisini tarafsızlığa davet etti.

Töre, Metsola'nın sözleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

“Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 1963 yılında silah zoruyla işgal ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olan 16 Ağustos yerine tarihi gerçekleri gizleyerek, 1 Ekim’de kutladıkları sözde Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretini ve bu bağlamda Rum lider ile yapmış olduğu ortak açıklamada sarf ettiği mesnetsiz ifadeleri şiddetle protesto ediyoruz." diyen Töre, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Kıbrıs adasına gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını görmezden gelerek, Kıbrıs konusunda yanlı bir tutum sergilediğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Metsola’nın bu yanlı tutumu, Başkanı olduğu temel insan haklarına ve demokrasiye önem verdiğini savunan Avrupa Parlamentosu’nun tarafsızlığını da sorgulatmaktadır.

Ayrıca, Metsola’nın Rum Lider ile yaptığı basın toplantısında sarf ettiği sözler Avrupa kurumlarının samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ada’da iki mevcut Devlet, kendi kendini yöneten iki ayrı Halk bulunduğu gerçeği ortadayken, Avrupa Birliği tarafından gayrı yasal bir şekilde tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üyeliğe kabul edilmesi ve Kıbrıslı Rumlar’a adanın tek temsilcisi gibi davranılması adadaki mevcut durumun yegane sebebidir.

Avrupa Parlamentosu Başkanı’ndan beklentimiz, temsil ettiği değerlere sahip çıkarak, Kıbrıs konusunda daha tarafsız ve dengeli bir tutum sergilemesi, ayrıca sözcülüğünü yapmak yerine, Rum liderliğine, adadaki mevcut gerçekler doğrultusunda, Kıbrıs Türk Halkı’nın özden gelen hakları çerçevesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile iki devletli önerimizi kabul etmeleri yönünde telkinde bulunmasıdır.”