Meclis Başkanı Töre Begüm Tekakpınar’ı tebrik etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kazakistan'da bu yıl üçüncüsü yapılan Meykin Asva lssık Göl Pop Uluslararası Müzik Festivali Yarışması’na KKTC’yi temsilen katılan ve birinci gelen Begüm Tekakpınar’ı, tebrik etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin genç yeteneklerinin başarıları ile her zaman gururlandıklarını ifade eden Töre, “fırsat verildiğinde başarıların yakalandığının en iyi örneklerinden birinin Begüm Tekakpınar’ın yakaladığı birincilik olduğunu” söyledi.

Töre, Tekakpınar’a bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.