Meclis Başkanı Töre, Binali Yıldırımı kabul etti

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı, Türkiye AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Binali Yıldırım, bölgesel baskıların kalkmasıyla KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı gözlemci üyeliğinin meyvelerinin görüleceğini belirtti.

Ziyarette Yıldırım’a Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Meclis Başkanı Töre, kabulde yaptığı konuşmada, tarihi unutmadan yola devam etmek gerektiğini belirtti ve “Biz milli şuur sahibi insanlarız. Türk milletinin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, ona bakarak hareket eden bir yapımız vardır” dedi. Töre, Türk Milletinin menfaatlerinin, Kıbrıs Türkü'nün KKTC ve anavatan Türkiye’ye dört elle sarılması gerektirdiğini belirtti.

Töre, Kıbrıs Türkü'nün ufkunun ve ülküsünün Türkiye halkınınki ile aynı olduğunu belirtti.

KKTC’nin, TDT’ye gözlemci üye yapılmasının Kıbrıs Türkü'nü, kendisine uygulanan haksızlıkların kaldırılması konusunda umutlandırdığını belirten Töre, KKTC ile Türkiye’nin birlikte yürümeye devam edeceğini kaydetti. Töre, “Yarınlar çok daha güzel olacaktır. Hem de çok uzak tarihlerde değil yakın tarihlerde olacaktır” dedi.

Töre, Türkiye dışındaki TDT üyesi ülkeler ile komşu ülkelerin de birlikte hareket etme noktasına geleceğine inandığını belirtti.

Binali Yıldırım ise konuşmasında KKTC ile Türkiye’nin bir millet iki devlet olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonların uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret eden Yıldırım, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olmasının tarihi bir olay ve bir dönüm noktası olduğunu, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye yapılmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ciddi bir irade sergilediğini, bunun önemli bir başlangıç olduğunu devamının getirilmesi gerektiğini söyledi.

TDT’ye gözlemci üye yapılmasıyla KKTC’ye 7 ülkelik (TDT üyeleri) bir alan açıldığını belirten Yıldırım, “Uluslararası baskılar, bölgesel baskıların kalkmasıyla birlikte bunun sonuçlarını, meyvelerini hep birlikte göreceğiz” dedi.

Aksakallılar Heyeti olarak hedeflerinin KKTC’nin, Türk dünyasının bir parçası olduğunu tüm dünyaya göstermek olduğunu, yarın yer alacak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi” panelinin bu çabaların bir parçası olduğunu belirten Yıldırım, TDT’nin bu gibi çalışmaları devam ettireceğini ifade etti.

KKTC’nin tanıtılması konusunda Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı çağrıyı da hatırlatan Yıldırım, “Sabırla, gayretle devam ettirilmesi gereken bir yoldur bu” dedi.

Kıbrıs Türkü'nün davasının parti üstü bir konu olarak görmek gerektiğini de belirten Yıldırım, “Parti boyutunda iç çekişmeler kaybedilecek zaman, hedefe ulaşmada ciddi bir engel olarak önümüze çıkar” dedi.