Meclis Başkanı Töre binicilik yarışlarını izledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Binicilik Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Meclis Kupası Binicilik Yarışlarını izledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa Royal Atlı Spor Kulubünde gerçekleşen yarışmalar sonucunda Başkan Töre, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Etkinliğe Maliye Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

Meclis Başkanı Töre burada yaptığı açıklamada, binicilik sporunun KKTC'de gelişim gösteren güzel bir dal olduğunu ifade ederek yeni neslin bu spora ilgi göstermesini umut ettiklerini ifade etti.

Töre, her yıl Meclis adına böyle bir organizasyon yapılmasından dolayı Binicilik Federasyonuna teşekkür etti.

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.