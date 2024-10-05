Meclis Başkanı Töre, Camiler ve Din görevlileri haftası etkinliğine katıldı

umhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, KKTC Din Görevlileri Sendikası ve Din Görevliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Dörtyol Kültür evinde yer aldı.

Töre etkinlikte yaptığı konuşmada, din görevlilerinin ülkede çok önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi ve yaşadıkları sıkıntıların çözüm yollarının da bulunması gerektiğini ifade etti.

-Töre: “Biz inancımızla, imanımızla, ay yıldızlı bayraklarımızla ve vatan sevdamızla bu yollardayız” dedi.

Gazze’de barbarlığın devam ettiğini ifade eden Töre, ancak Siyonizmin yaptıklarından utanmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bazı ülkelerinin Siyonizme destek verdiğini kaydeden Töre, “Hani medeniyet?” dedi.

Töre, barış isteyenlerin bugüne kadar yaşananlara seyirci kaldığına işaret ederek, hangi dine mensup olursa olsun insanların canına kastedilmesini asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Din görevlilerine çalışmalarında başarılar dileyen Töre, hayatını kaybeden din görevlileri ve şehitleri de saygı ve rahmet ile andı.