Meclis Başkanı Töre DAÜ’yü ziyaret etti: Tüm paydaşlar fedakarlık yapmalı

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Töre’yi DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe karşıladı.

DAÜ’nün zor günlerden geçtiğini ancak sıkıntıların çözülmesi konusunda hükümetin de sürece yakın ilgi gösterdiğini söyleyen Töre, yeni seçilen yönetimin sorunları çözmek adına kolları sıvadığını, KKTC açısından bir prestij olan DAÜ için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.

Töre tüm akademik personele ve idari yönetime başarılar diledi.

DAÜ Vakıflar Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de Kıbrıs’ın incisi ve yükseköğretimin lokomotifi olan DAÜ’nün devlet katkısı olmadan ayakta durmasının mümkün olmadığını söyledi.

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç da sorunların olduğunu, çözümlerin de olduğunu, devleti yanlarında görmenin de kendilerine umut verdiğini ifade etti.