Meclis Başkanı Töre, Denizli’de temaslarına devam ediyor

Aldığı davet üzerine konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Denizli Valiliğini ziyaret ederek Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüştü.

Ziyarette KKTC’nin İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da yer aldı.

Meclsiten verilen bilgiye göre, Başkan Töre, burada basına yaptığı açıklamada Denizli’de bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek Vali Coşkun nezdinde tün Denizli halkına selamlarını iletti.

KKTC’nin tüm Türk milletinin vatanı olduğunu ifade eden Töre, Türkiye’nin güçlü varlığının kendileri için hayati önemli olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye ve Türk milleti ile hiçbir zaman ayrı gayrı olmayacaklarını dile getiren Töre: “Türkiye ve Türk ordusu bizim bedenimizdeki can, damarımızdaki kan gibidir” dedi.

Dünyanın uyguladığı bütün ambargo ve engellemelere rağmen Kıbrıs Türkü'nün geçmişte yaşadığı zor süreçlerden bugüne değin milli kültürünü ve manevi değerlerini koruduğuna işaret eden Töre, Anavatan ile bu yolu birlikte yürüyeceklerini vurguladı.

Töre, Denizli Belediyesini de ziyaret ederken daha sonra Pamukkale Üniversitesi’ne geçerek Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile bir araya geldi.

Rektör Kutluhan ziyarette Başkan Töre’ye üniversitenin akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Töre’ye Denizli ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.

Töre’nin bugün Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenecek etkinlikte Kıbrıs sorunu ile ilgili bir konuşma yapması bekleniyor