Meclis Başkanı Töre, Galip Mendi için taziye mesajı yayımladı
24/08/2024
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkemizde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde de bulunan Jandarma Eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi’nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Töre mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Ülkemizde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde de bulunmuş Jandarma Eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi’nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Emekli Orgeneral Galip Mendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim."24/08/2024 22:26