Meclis Başkanı Töre, Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası ödül törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası etkinliği ödül törenine katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda gerçekleşen törende konuşan Töre, Türk milletinin kahramanlıkları olmasaydı cihan devletleri kuramayacağını ifade ederek Türkiye’nin 100.yılını kutladıklarını ve artık yeni yüzyıla başladıklarını söyledi.

Türklüğün tarihinde okçuluğun önemli bir yer tuttuğuna değinen Töre, etkinliği gerçekleştiren ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Türk milletinin birlik ve beraberliği için Anavatan Türkiye ile birlikte yola devam ettiklerini dile getiren Töre, Filistin halkına yapılan zulmü bir kez daha şiddetle kınadıklarını kaydetti.