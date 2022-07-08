Meclis Başkanı Töre İstanbul’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre ziyaretinde Kıbrıs gazilerine hitaben yaptığı konuşmasında, Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesinin istendiğine işaret ederek , "bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek" dedi.

Töre, “Türk askeri Kıbrıs’tan çekilirse, Doğu Akdeniz Ege Denizi gibi olacak. 12 adalar ile yaşadığımız sıkıntılar Doğu Akdeniz’de de olacak” dedi. Gelecek nesillere 1878-1974 arası yaşananları yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını ifade eden Töre, “KKTC’ye, Türk Ordusuna, Anavatan Türkiye’ye ve birbirimize sahip çıkacağız. KKTC’nin varlığı Türk Milleti ve Kıbrıs Türk Halkı’nın en büyük gelecek sigortasıdır” şeklinde konuştu.

Milli davadan taviz verilemeyeceğini kaydeden Töre, “Azıcık esneme ve gevşeme yaparsak hemen tefrika ve nifak giriyor…Onun için birlikte hareket edeceğiz. Biriz beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz. Kıbrıs Türk Kültür Derneği olur, Hataylılar Kültür Derneği olur, Karadenizliler Kültür Derneği olur; ancak hepimizi birleştiren nokta Türklük ve Türk Milletinin milli hak ve menfaatleridir” dedi.

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08/07/2022 10:06