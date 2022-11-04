Meclis Başkanı Töre Konya’da temaslarda bulundu

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04/11/2022

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Meclis Başkanı Töre Konya’da temaslarda bulundu

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye ziyaretinde Konya’da da temaslarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Töre Konya’da, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; yardıma ihtiyaç duyan kişilere hizmet veren, Merkezi Konya'da bulunan ve Uluslararası faaliyetleri bulunan Dosteli Derneği ve Konya Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Ankara ve Konya temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

04/11/2022 15:40
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TAGS: Meclis Başkanı Töre, Konya
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