Meclis Başkanı Töre, Küçük’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

"Küçük, Kıbrıs Türk siyasi tarihine önemli bir şahsiyet olarak adını yazdırdı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Küçük’ün Kıbrıs Türk siyasi tarihine önemli bir şahsiyet olarak adını yazdırdığını belirtti.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

"Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanı, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak ülkemize değerli hizmetler veren merhum İrsen Küçük’ü, vefatının 5’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Erenköy mücahidi olarak Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamında kurucu meclis üyesi, milletvekili olarak da görev yapan çok değerli bir isim olan İrsen Küçük, yüksek ziraat mühendisi olarak bakanlık yaptığı dönemlerde de ülkemizin tarım alanında çok önemli hizmetler ortaya koymuştur.

Anavatanımızdan ülkemize ulaştırılan ve 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Türkiye’den suyun ülkemize boru hattıyla ulaştırılması da yine Küçük’ün Başbakanlık döneminde gerçekleşmiştir.

Tecrübesi ile Anavatanımıza, milli ve manevi değerlerimize bağlı bir devlet adamı olan Küçük, ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için çabalamış, Kıbrıs Türk siyasi tarihine önemli bir şahsiyet olarak adını yazdırmıştır.

Bir kez daha aziz hatıraları huzurunda kendisini saygıyla anıyor, merhuma Allah’tan rahmet diliyorum.”