Meclis Başkanı Töre, Lefkoşa Maratonu’na katılacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Lefkoşa Maratonu’na katılmak amacıyla kayıt yaptırdı.

Töre yazılı açıklamasında, pazar günü koşulacak maratona herkesin katılmasını dileyerek, büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini kaydetti ve insanları spora teşvik etmek için bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada Meclis Başkanı Töre’nin yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe Unan Ersöz, Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de maratona kayıt yaptırdı.

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19/10/2022 17:33