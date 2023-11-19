Meclis Başkanı Töre Lions kulüplerinin Cumhuriyet Balosuna katıldı

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19/11/2023

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Meclis Başkanı Töre Lions kulüplerinin Cumhuriyet Balosuna katıldı


 

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerine bağlı 15 Lions kulübü tarafından Arkın Colony Otel'de düzenlenen KKTC'nin 40.yıl Cumhuriyet balosuna katıldı. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Töre Colony Hotel’de düzenlenen baloda yaptığı konuşmada, bugünlere gelmedeki en büyük desteğin Anavatan Türkiye, mücahit ve Mehmetçikler olduğunu, onların sayesinde bugün Cumhuriyetin kurulduğunu ve 40 yaşına ulaştığını söyledi. 

Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiirinden mısralar okuyan Töre, ay yıldızlı bayrakların destanını devam ettirmek için böyle etkinliklere her zaman ihtiyaç olduğunu ifade etti. 

Tüm insanlığa barış elini uzatmak gerektiğini kaydeden Töre, bunu yaparken Cumhuriyeti de daima yaşatmak gerektiğine değindi. 

1974 Mutlu Barış Harekatından bu yana güven ve özgürlük içerisinde yaşadıklarını kaydeden Töre, “Türkiye’den ve Türk ordusundan bir kez daha ayrılmak istemiyoruz” dedi. 

 

19/11/2023 13:21
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TAGS: Meclis Başkanı Töre Lions kulüplerinin Cumhuriyet Balosuna katıldı
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