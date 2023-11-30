Meclis Başkanı Töre Malatya temaslarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Malatya temaslarını tamamladı.

Töre, Malatya ziyaretinin son gününde televizyon kanalı programına çıktı, Kıbrıs gazilerinin de bulunduğu şehitliği ve Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Töre, ER TV’de katıldığı bir programda, 6 Şubat depreminin Malatya’da yarattığı felaketi yerinde görme imkanı bulduklarını söyledi.

Meclis’te deprem ile ilgili oluşturulan komitenin İsias Oteli ile ilgili yargı sürecini takip etmekte olduğunu belirten Töre, suçluların yargılanması konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin adli makamlarına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi.

Başkan Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olduğunu ve yaraları en yakın zamanda saracağına inandığını söyledi.

Kıbrıs’ta yaşayan birçok Malatyalı olduğunu belirten Başkan Töre, Ercan’dan bir an önce Malatya’ya direkt uçuş başlatılması temennisinde de bulundu.

Başkan Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteğiyle KKTC’den taviz vermeyeceklerini, birleşik Kıbrıs gibi federasyon tezlerinin ortadan kalktığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bölgenin en güçlü ve Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin kendilerinin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Türk dünyasına yönelik yapılan ziyaretleri de anımsatan Töre, “Ümidimiz Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelikten asil üyeliğe geçmektir” dedi.

Meclis Başkanı olduktan Türkiye’de verdiği konferans sayısının 20’yi bulduğunu belirten Töre, Kıbrıs davasını anlatmaya devam edeceğini söyledi.

Mezarlık ve ticaret odasını ziyaret

Başkan Töre, Malatya’da şehitlik ziyareti de yaptı.

Töre, şehit Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, şehit emniyet mensuplarının yanı sıra, şehitlik içerisinde bulunan Kıbrıs gazilerinin de kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Töre, burada kabirleri ziyarete gelen şehit aileleri ile sohbet etti, şehitlik özel defterini imzaladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaretinde Borsa Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Töre, Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından onuruna verilen yemeğe de katıldı.

Gaziantep ve Adıyaman’da da temaslar yapan Töre’nin yarın sabah Gaziantep’ten KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Başkan Töre’ye Türkiye temaslarında KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen, Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.