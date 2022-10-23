Meclis Başkanı Töre Meclis Başkanlığı Kupası yarışlarını izledi

ads ads ads ads
23/10/2022

ads
Meclis Başkanı Töre Meclis Başkanlığı Kupası yarışlarını izledi

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Binicilik Federasyonunun geleneksel Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Kupası Binicilik yarışlarını izledi.

Cumhuriyet Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Aner Atlı Spor Kulübünde yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada Töre, her yıl yapılan müsabakaların bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşmesinin kendisini son derece memnun ettiğini ifade etti.

Etkinliğin 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yapıldığını anımsatan Başkan Töre, Atatürk’ün “Cumhuriyet en büyük eserimizdir” sözünün bugünlerde daha bir anlam kazandığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının her zaman Atatürk’ün izinde yürüdüğünü belirten Töre, binicilik sporunun ülkede daha çok yaygınlaşmasını ve bilinmesini arzu ettiğini dile getirdi.

 

23/10/2022 11:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Töre, Meclis Başkanlığı, Kupası, yarış,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.