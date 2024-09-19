Meclis Başkanı Töre Ombudsman Varol’u kabul etti

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Ombudsman’a gelen şikayetlerin büyük bir kısmının, idareye yapılan dilekçelere yasal süre içerisinde yanıt verilmemesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’u kabul etti. Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Ombudsman İlkan Varol kabulde Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası uyarınca hazırlanan Ocak-Haziran 2024 (ilk altı aylık) Raporunu Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye sundu.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Ombudsman İlkan Varol, Ombudsman’ın Anayasal bir kurum olduğunu, yetkisini Anayasadan aldığını, bağımsız, tarafsız bir şekilde görev ifa ettiğini belirtti.

Varol, “Ombudsman, idarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin (bu kişilerin KKTC vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır) idare aleyhine şikayetlerini yapabilecekleri bir kurumdur” dedi.

Varol, Ombudsman’ın yetkisi dışında kalan konularla ilişkin şikayetler de geldiğini, bu durumlarda vatandaşa sözlü olarak hukuki konulara da yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

-Şikayetlerin büyük kısmı kurumların dilekçelere yanıt vermemesi

Şikayetlerin büyük bir kısmını “idarenin yasal süre içinde kişilerin yazılı başvuru ve dilekçelerine yanıt vermemesinin” oluşturduğunu belirten Varol, bunun İyi İdare Yasasına aykırı bir durum olduğunu, kurumların alınan dilekçelere karşılık tarihli belge verme zorunluğunu bulunduğunu da kaydetti.

Varol, “Bu iki hususu burada dile getirmemdeki gayem idarenin bu tür işlem ve/veya ihmallerinde daha dikkatli hareket etmesi ve gerekli durumlara da konulara ilişkin memurlara bilgi ve/veya eğitim verilmesidir” dedi.

-Personel eksikliği

Raporları hazırlayan personel sayısının kısıtlı olmasına rağmen, personelin büyük bir özveri ile çalıştığını kaydeden Varol, “Denetçi kadrolarıma ve idari kadromdaki personelime huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl içerisinde kadro sayısındaki sıkıntı giderilir ve çok daha verimli bir yıl geçiririz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ombudsman’ın KKTC’nde çok önemli bir müessese olduğunu belirtti, Varol’a görevinde başarılar diledi.