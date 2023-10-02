Meclis Başkanı Töre, Ombudsman Varol’u kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ombudsman İlkan Varol’u kabul etti.

Kabulde Varol, Töre’ye Mart – Aralık 2022 dönemlerini kapsayan 34.dönem raporunu sundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Roma’da düzenlenen Uluslararası Ombudsman Konferansı’nda davet alan Ombudsman Varol’un konuşma yapmasının engellendiğini anımsatarak bu durumu protesto ettiklerini dile getirdi.

Töre, konuşma yapılmasına dahi tahammülü olmayan Rum zihniyeti ile Kıbrıs Türk halkının ortaklık cumhuriyetinde nasıl buluşacağı sorusunu sorarak, bu durumu görmezden gelenlerin de bulunduğunu kaydetti.

Bu zihniyetin en ufak olaylarda bile kendini gösterdiğini vurgulayan Töre, federasyon görüşmelerinin devam etmesi yönünde hala yoğun çaba gösteren bazı çevrelerin bundan ders alması gerektiğini söyledi.

Töre, Pile – Yiğitler yolu üzerinde Birleşmiş Milletler’in müdahalesinin, Rumların konuya ciddi itirazının ve AP Başkanı’nın Rum tarafında giderek "Kıbrıs Cumhuriyeti" kutlamalarına katılmasının da ayrı bir adaletsizlik olduğunu dile getirdi.

"Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" yasal pozisyonunu çoktan kaybettiğini ifade eden Töre, AB başta olmak üzere bazı kesimlerin işgal edilmiş "Kıbrıs Cumhuriyeti’ni" yasal bir devlet olarak görmeye devam ettiğini söyledi.

Ombusdman’ın KKTC’nde çok önemli bir müessese olduğuna işaret eden Töre, Varol’a görevinde başarılar diledi.

Ombudsman İlkan Varol da konuşmasında yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek bu dönemde halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yasaların geçmesini temenni etti.

Üyesi olduğu ve her yıl aidatın KKTC olarak ödendiği Uluslararası Ombudsman’ın Roma’daki konferansında davet aldığını ve konuşma listesinde adının olmasına rağmen engellendiğini söyleyen Varol, “bunun kabul edilemez bir durum olduğunu” belirtti.

Varol, mücadelelerinin bitmediğini, KKTC Ombudsman’ı uluslararası etkinliklerde temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.