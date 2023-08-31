Meclis Başkanı Töre, şair- yazar Ayşe Tural’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, şair- yazar Ayşe Tural’ı kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Tural, kitaplarını Başkan Töre’ye takdim etti.

“Kitap yazmanın, yazarın hem kendisini hem de başka hayatları anlatmasının çok kıymetli” olduğunu söyleyen Töre, Ayşe Tural’ın bu anlamda değerli çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.

“Her insanın duygu ve düşünceleri olduğunu, ancak bunları kaleme almanın çok farklı bir yetenek olduğunu” söyleyen Töre, Tural’ın eserlerinden toplumun yararlanacağına olan inancını dile getirdi.

Ayşe Tural’a yazım hayatında başarılar dileyen Başkan Töre, onun kitaplarının bu anlamda çalışma yapmak isteyenlere de örnek olmasını diledi.