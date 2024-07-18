Meclis Başkanı Töre, Tan Sağtürk’ü kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, konuk heyete KKTC Devlet Opera Balesi Genel Sorumlu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ile soprano Sermin Dikmen Töre de eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Sağtürk, son yıllardan seyirci sayısında büyük bir ivme yakaladıklarını ve sanatsal anlamda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, opera ve balenin üstün yetenekli insanların sanatsal bir faaliyeti olduğunu önceki yıllara göre izleyici kitlesinin arttığını kaydetti.

Tanıtım ve anlatmanın önemine değinen Töre, bu gösterimlerin izlendikçe daha büyük ilgi uyandırdığını ifade etti.

Türkiye’nin, KKTC’ye sanat alanında da verdiği desteğe değinen Töre, yokluklara karşı duruş sergilemenin ve faaliyetlerin yerine getirilmesinin önemini vurguladı.