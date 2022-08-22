Meclis Başkanı Töre TBMM Başkanı Şentop’un oğlunun nikah şahitliğini yaptı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ile Ayşegül Akbulut’un nikah şahitliğini yaptı.

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'ndaki nikah, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları nedeniyle sade bir törenle yapıldı.

Nikah şahitliğini yapanlar arasında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı.

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22/08/2022 14:55