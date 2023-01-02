Meclis Başkanı Töre, TBMM Başkanı Şentop’un yeni yılını kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop ile telefonda görüşerek yeni yılını kutladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Başkan Töre, 2023 yılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40.yıldönümü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşun da 100.yılı olması nedeniyle Türk yüzyılının başlangıcı olmasını diledi.

Geride kalan 2022 yılı içerisinde Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin çok önemli bir adım olduğunu nitelendiren Töre, bu yıl da Türkiye’nin de desteği ile KKTC’nin tanınması yönündeki çabalara devam edeceklerini söyledi.

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02/01/2023 15:04